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Харьковская полиция ищет свидетелей нападения на Булаха
31.08.2017 11:25

Харьковская полиция ищет свидетелей нападения на Булаха

Избиение депутата Харьковского областного совета, главы правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха было заказано с целью запугивания чиновника, чтобы тот отказался от своей активной гражданской позиции. Об этом сообщил советник руководителя Министерства внутренних дел и народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Следствие будет рассматривать запугивание в качестве одной из основных версий.

"Я вчера говорил с Дмитрием Булахом. Заказчики избиения будут недовольны результатом своего заказа. Дмитрий и его товарищи продолжат свою работу по вскрытию коррупционных схем в Харьковском городском совете и коммунальных предприятиях города", - говорится в сообщении.

Советник главы Министерства внутренних дел добавил, что полиция открыла уголовное дело по ч.4 ст.296 и ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители собирают записи с видеокамер, которые находятся по маршруту следования Булаха от дома к станции метрополитена "Тракторный завод".

Геращенко уверен, что разоблачить и привлечь к ответственности нападавших будет несложно, так как на них не было масок.

"Важнее здесь будет определить заказчиков нападения на Дмитрия. Для этого полиция использует все возможности, предоставленные законом", - указал он.

Сообщается, что около место нападения проходили пять-шесть человек, видевших факт нападения. В связи с этим харьковская полиция призвала их связаться со следователями и помочь установить обстоятельств нападения на Булаха.

Как сообщал MIGnews.com.uа, депутат Харьковского областного совета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах получил серьезные травмы в результате нападения.

Теги материала: Харьков, депутат, избиение, полиция, Антон Геращенко
Новости СМИ2
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