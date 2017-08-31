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В Бразилии столкнулись 36 автомобилей, есть жертвы
31.08.2017 09:53

В Бразилии столкнулись 36 автомобилей, есть жертвы

Авария, участниками которой стали 36 автомобилей, произошла в Бразилии. Об этом сообщает Xinhua.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по меньшей мере, два человека, еще как минимум 20 пострадали.

Представители местной полиции рассказали, что причиной инцидента стало облако дыма, которое образовалось после пожара.

Согласно предварительной информации, водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением, после чего последовал ряд столкновений. Сотрудники пожарной службы работали полтора часа, чтобы взять огонь под контроль.

В настоящее время на месте инцидента до сих пор работают спасатели.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. Согласно неподтвержденной официально информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции охраны.

Теги материала: Бразилия, ДТП, автомобиль, грузовик, погибшие
Новости СМИ2
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