На одном из химзаводов в США объявили угрозу взрыва из-за урагана "Харви"

MIGnews.com.ua

Угроза взрыва на химическом заводе компании Arkema в городе Кросби в Соединенных Штатах Америки возникла из-за урагана "Харви", который бушует в южной части Техаса. Об этом сообщается на сайте компании .

Химический завод изготовляет органические пероксиды, продукцию необходимо хранить при низкой температуре. Ураган же обесточил завод, из-за чего охлаждающие установки отключились. Также доступ к хранилищу химикатов ограничен в связи с затоплением территории завода.

Представители руководства Arkema утверждают, что делают все возможное, чтобы соблюсти условия хранения продукции и химикатов, но оценивают вероятность взрыва на заводе как реальную. В результате этого с Arkema эвакуировали 300 человек. Кроме того, решается вопрос об эвакуации жителем в радиусе двух с половиной километров от завода.