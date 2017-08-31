В Киеве таксист насмерть сбил мотоциклиста

Водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо.
Инцидент произошел, когда мотоциклист направлялся из Киева в сторону города Обухов. Автомобиль марки Chevrolet Aveo выехал с второстепенной дороги в направлении центра города и перегородил дорогу байкеру. После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а машина продолжила двигаться, пересекла дорогу и вылетела в кювет.
В результате аварии мотоциклист в возрасте 38 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до того, как прибыли врачи скорой. Водитель Chevrolet Aveo в возрасте 43 лет получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, пассажирка такси не получила серьезных ранений.
Согласно неподтвержденной официально информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции охраны.
На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус, предназначавшийся для доставки журналистов, которые должны были освещать визит президента Украины Петра Порошенко во Львовской области, попал в дорожно-транспортное происшествие около здания Львовской областной государственной администрации.