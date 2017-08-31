В Киеве таксист насмерть сбил мотоциклиста

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Водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо .

Инцидент произошел, когда мотоциклист направлялся из Киева в сторону города Обухов. Автомобиль марки Chevrolet Aveo выехал с второстепенной дороги в направлении центра города и перегородил дорогу байкеру. После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а машина продолжила двигаться, пересекла дорогу и вылетела в кювет.

В результате аварии мотоциклист в возрасте 38 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до того, как прибыли врачи скорой. Водитель Chevrolet Aveo в возрасте 43 лет получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, пассажирка такси не получила серьезных ранений.

Согласно неподтвержденной официально информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции охраны.

На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.