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Штаб АТО: Боевики вели обстрелы около населенных пунктов вдоль линии разграничения
31.08.2017 08:14

Штаб АТО: Боевики вели обстрелы около населенных пунктов вдоль линии разграничения

Представители незаконных вооруженных формирований 19 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в течение прошедших суток, 30 августа, в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Российско-оккупационные войска не прекращали единичные провокационные обстрелы позиций сил АТО около нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения.

На донецком направлении после 18:00 боевики открыли огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевской промзоны и около шахты Бутовка из гранатометов. На подступах к Зайцево и Каменке они использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На приморском направлении активность незаконных вооруженных формирований зафиксировали только возле Водяного, где боевики три раза обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины из крупнокалиберного пулемета.

На луганском направлении в течение всех суток сохранялась тишины.

В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики применили в Авдеевской промзоне гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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