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Стали известны подробности нападения на депутата Харьковского облсовета Булаха
30.08.2017 19:08

Стали известны подробности нападения на депутата Харьковского облсовета Булаха

Депутат Харьковского областного совета, главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах получил серьезные травмы в результате нападения. Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Fаcebook.

Отмечается, что двое неизвестных напали на депутата и ударили его по голове тяжелым предметом, после чего начали бить ногами.

"Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади после чего добивали ногами. Травмы серьезные.  Избиение произошло около 12:00, средь белого дня. Ничего не забрали. Ценные вещи, рюкзак, деньги, телефон, все осталось на месте. Демонстративно. Показательно. Накануне завтрашней сессии облсовета и приезда Президента в Харьков", - говорится в сообщении.

По мнению коллег избитого Булаха, инцидент может быть связан с его профессиональной деятельностью.

"Булах шел от дома к станции метро "Тракторный завод", к нему сзади подошли два человека и ударили его в голову, после чего нанесли много ударов по телу. Ему сломали ребра и челюсть, сейчас его везут в больницу неотложной помощи. Мы связываем это нападение исключительно с профессиональной деятельностью", - заявил Громадське.Харьков коллега пострадавшего по антикоррупционному центру Дмитрий Дробот.

Как сообщал MIGnews.com.uа, неизвестные избили депутата Харьковского областного совета Дмитрия Булаха.

Теги материала: Харьков, депутат, избиение
Новости СМИ2
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