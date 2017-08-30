Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики четыре раза обстреляли Авдеевскую промзону
30.08.2017 18:53

Штаб АТО: Боевики четыре раза обстреляли Авдеевскую промзону

Представители незаконных вооруженных формирований применили в Авдеевской промзоне гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Около 14:00 боевики выпустили две мины калибра 82-мм по одному из наших опорных пунктов. Также несколько раз противник применял стрелковое оружие вблизи шахты Бутовка, - сообщили в штабе.

Также отмечается, что на мариупольском направлении был зафиксирован только один провокационный обстрел: "Около 13:00 противник выпустил четыре мины калибра 82-мм и бил из гранатомета на подступах к Марьинке".

"На луганском направлении полностью сохранялся режим тишины", - подчеркнули в пресс-центре.

При этом было отмечено, что по сравнению с началом месяца огневы провокации врага снизились.

"Командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу. В то же время, в случае обострения обстановки, Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций", - отметили в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины нашли на востоке Украины два тайника с оружием и боеприпасами

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, режим тишины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ОБСЕ: В Россию с Донбасса вывезли 250 детей
Важное
ОБСЕ: В Россию с Донбасса вывезли 250 детей
СБУ: В зоне АТО были обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами
Важное
СБУ: В зоне АТО были обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами
Разведка: Российское командование увольняет дезертиров на Донбассе задним числом
Важное
Разведка: Российское командование увольняет дезертиров на Донбассе задним числом
Штаб АТО: В районе Авдеевской промзоны сохраняется напряженная обстановка
Важное
Штаб АТО: В районе Авдеевской промзоны сохраняется напряженная обстановка
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе
Важное
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе
Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ возле населенных пунктов
Важное
Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ возле населенных пунктов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика