Штаб АТО: Боевики четыре раза обстреляли Авдеевскую промзону

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований применили в Авдеевской промзоне гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Около 14:00 боевики выпустили две мины калибра 82-мм по одному из наших опорных пунктов. Также несколько раз противник применял стрелковое оружие вблизи шахты Бутовка, - сообщили в штабе.

Также отмечается, что на мариупольском направлении был зафиксирован только один провокационный обстрел: "Около 13:00 противник выпустил четыре мины калибра 82-мм и бил из гранатомета на подступах к Марьинке".

"На луганском направлении полностью сохранялся режим тишины", - подчеркнули в пресс-центре.

При этом было отмечено, что по сравнению с началом месяца огневы провокации врага снизились.

"Командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу. В то же время, в случае обострения обстановки, Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций", - отметили в штабе.