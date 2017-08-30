Штаб АТО: Боевики четыре раза обстреляли Авдеевскую промзону

Представители незаконных вооруженных формирований применили в Авдеевской промзоне гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Около 14:00 боевики выпустили две мины калибра 82-мм по одному из наших опорных пунктов. Также несколько раз противник применял стрелковое оружие вблизи шахты Бутовка, - сообщили в штабе.
Также отмечается, что на мариупольском направлении был зафиксирован только один провокационный обстрел: "Около 13:00 противник выпустил четыре мины калибра 82-мм и бил из гранатомета на подступах к Марьинке".
"На луганском направлении полностью сохранялся режим тишины", - подчеркнули в пресс-центре.
При этом было отмечено, что по сравнению с началом месяца огневы провокации врага снизились.
"Командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу. В то же время, в случае обострения обстановки, Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций", - отметили в штабе.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины нашли на востоке Украины два тайника с оружием и боеприпасами.