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На Закарпатье задержали группировку, занимающуюся контрабандой наркотиков в Европу
30.08.2017 17:59

На Закарпатье задержали группировку, занимающуюся контрабандой наркотиков в Европу  Фоторепортаж

В среду, 30 августа, на Закарпатье правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков путем незаконного перемещения через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"На территории Виноградовского района, на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией, при попытке незаконного перемещения из Украины в Европу около килограмма наркотического средства, задержан местный житель", - говорится в сообщении.

Известно, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов у фигурантов уголовного производства проведено 7 обысков. В результате них обнаружены и изъяты 15 млн венгерских форинтов, 10 тысяч долларов США, почти 10 тысяч евро, автомобили, пистолет "Форт", более 140 растений похожих на коноплю, граната РГД-5, три черные маски, пакет с 400 г вещества растительного происхождения похожей на коноплю и тому подобное.

Сообщается, что назначены соответствующие судебные экспертизы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, следователи прокуратуры города Киева и сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали очередного участника преступной группировки наркодилеров, которую возглавлял  бывший полицейский.

Теги материала: наркотики, контрабанда, Европа, Закарпатье
Новости СМИ2
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