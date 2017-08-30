В Ровенской области нашли повешенным полицейского

В Ровенской области нашли повешенным 31-летнего старшего сержанта полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
По полученным данным, инцидент произошел в поселке Горыньград Второй. Тело мужчины обнаружила его мать - он высел в саду.
"На теле полицейского признаков насильственной смерти обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что основной версия - самоубийство. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудник правоохранительных органов в Запорожской области скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Погибшим оказался капитан полиции, который временно исполнял обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.