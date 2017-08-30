Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Вооруженный военный ночью ограбил лотерею в Киеве
30.08.2017 16:22

Вооруженный военный ночью ограбил лотерею в Киеве

В Киеве вооруженные люди ограбили отделение национальной лотереи "Золотая подкова". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Установлено, что ограбление произошло 28 августа 2017 года около 02:00. Преступники зашли в заведение и, угрожая администратору ружьем и пистолетом, забрали из кассы почти 12 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что через некоторое время правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого находились подозреваемые в совершении данного преступления. В машине были обнаружены помповое ружье "Кайкал", газовый пистолет "Экол-мажор", 10 патронов к оружию, 2 переносные станции, 4 ножа и другие принадлежности для совершения преступления, а также украденные 12 тысяч гривен.

"Злоумышленниками оказались жители Киева в возрасте от 21 до 35 лет, один из которых является действующим военнослужащим", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал MIGnews.com.ua вечером, в Одессе произошло разбойное нападение на отделение банка "Восток" на улице Ришельевской, 33.

Теги материала: Киев, ограбление, военнослужащий
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве задержали бывшего правоохранителя, причастного к наркоторговле
Важное
В Киеве задержали бывшего правоохранителя, причастного к наркоторговле  Фоторепортаж
Названа дата суда по делу сына Шуфрича, сбившего человека в Киеве
Важное
Названа дата суда по делу сына Шуфрича, сбившего человека в Киеве
В одной из киевских больниц вооруженный ножом мужчина напал на охранника
Важное
В одной из киевских больниц вооруженный ножом мужчина напал на охранника
На Донбассе военнослужащий РФ врезался в автобусную остановку на похищенном авто: есть пострадавшие
Важное
На Донбассе военнослужащий РФ врезался в автобусную остановку на похищенном авто: есть пострадавшие
Разведка: "замминистра обороны ДНР" насмерть сбил российского военного
Важное
Разведка: "замминистра обороны ДНР" насмерть сбил российского военного
В полиции раскрыли подробности убийства возле одной из киевских школ
Важное
В полиции раскрыли подробности убийства возле одной из киевских школ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика