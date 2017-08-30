Вооруженный военный ночью ограбил лотерею в Киеве

MIGnews.com.ua

В Киеве вооруженные люди ограбили отделение национальной лотереи "Золотая подкова". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Установлено, что ограбление произошло 28 августа 2017 года около 02:00. Преступники зашли в заведение и, угрожая администратору ружьем и пистолетом, забрали из кассы почти 12 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что через некоторое время правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого находились подозреваемые в совершении данного преступления. В машине были обнаружены помповое ружье "Кайкал", газовый пистолет "Экол-мажор", 10 патронов к оружию, 2 переносные станции, 4 ножа и другие принадлежности для совершения преступления, а также украденные 12 тысяч гривен.

"Злоумышленниками оказались жители Киева в возрасте от 21 до 35 лет, один из которых является действующим военнослужащим", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.