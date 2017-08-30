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Полицейские разыскивают шестерых детей, которые сбежали из лагеря отдыха на Буковине
30.08.2017 15:59

Полицейские разыскивают шестерых детей, которые сбежали из лагеря отдыха на Буковине

В среду, 30 августа, на Буковине полицейские разыскивают шестерых детей, сбежавших из лагеря отдыха, передают в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Известно, что сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в полицию ночью 30 августа от воспитателя детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", который находится в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района.

Согласно сообщению, 29 августа в 22 часа 30 минут шестеро воспитанников самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении.

Сообщается, что к поискам несовершеннолетних немедленно привлекли весь личный состав полиции Черновицкой области. Правоохранителям удалось установить, что около 7:20 беглецов видели в селе Волоке Глыбоцкого района. Оттуда дети рейсовым автобусом приехали на Центральный автовокзал Черновцов.

На данный момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области.

Теги материала: дети, побег, лагерь, полиция
Новости СМИ2
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