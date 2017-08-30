Полицейские разыскивают шестерых детей, которые сбежали из лагеря отдыха на Буковине

MIGnews.com.ua

В среду, 30 августа, на Буковине полицейские разыскивают шестерых детей, сбежавших из лагеря отдыха, передают в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Известно, что сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в полицию ночью 30 августа от воспитателя детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", который находится в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района.

Согласно сообщению, 29 августа в 22 часа 30 минут шестеро воспитанников самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении.

Сообщается, что к поискам несовершеннолетних немедленно привлекли весь личный состав полиции Черновицкой области. Правоохранителям удалось установить, что около 7:20 беглецов видели в селе Волоке Глыбоцкого района. Оттуда дети рейсовым автобусом приехали на Центральный автовокзал Черновцов.

На данный момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.