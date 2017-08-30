ОБСЕ: В Россию с Донбасса вывезли 250 детей

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает. что с оккупированных территорий Донбасса в Россию вывезли 250 детей.

Согласно отчету наблюдателей, 28 августа в Донецкой области патруль миссии зафиксировал организованный автобусный конвой с примерно 450 детьми - они возвращались в Украину из российского летнего лагеря.

"Еще один автобусный конвой с примерно 250 детьми отправился на следующий день из Украины в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что много транспортных средств, пересекающих украинско-российскую границу, имеют номерные знаки и Украины, и России.

Также наблюдатели отмечают, что границу пересекают грузовики с "номерами" так называемых ДНР и ЛНР.