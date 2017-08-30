Бывшего главного правоохранителя Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы

MIGnews.com.ua

Приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего исполняющего обязанности Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна был объявлен Приазовским районным судом Запорожской области 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебных слушаний было доказано, что Моргун принял участие в пресс-конференции, проводимой представителями террористической организации "ДНР"18 мая 2014 года. Мероприятие состоялось в захваченном в то время здании Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области

Из-за участия главы городского отдела милиции в пресс-конференции, которое было освещено в средствах массовой информации, репутация органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью была дискредитирована, а авторитет подорван.

В то же время, бывший сотрудник Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области осознавал, что нарушает присягу, однако не принял никаких мер по освобождению захваченного здания.

Также сообщается, что мужчина переехал в город Новоазовск, находящийся на временно оккупированной территории, после увольнения из органов МВД в 2014 году. Там он стал членом "ДНР", а в марте 2015 года возглавил администрацию Новоазовского района, являющуюся незаконным органом власти.

"Так как бывший милиционер не являлся на допросы и продолжал находиться на временно неподконтрольной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование, а в мае 2015 обвинительный акт для заочного осуждения следователи прокуратуры Донецкой области направили в суд", - говорится в сообщении.

Суд заочно признал Моргуна виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 11 годам заключения.