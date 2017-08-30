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СБУ: В зоне АТО были обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами
30.08.2017 14:46

СБУ: В зоне АТО были обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли на востоке Украины два тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По полученным данным, один из тайников был оборудован в Марьинском районе: "Из схрона, оборудованного рядом с железной дорогой в Марьинском районе, изъяли противопехотную мину МОН-90 и двадцать тротиловых шашек общим весом семь килограммов".

Вместе с тем в СБУ подчеркнули, что возле одного из населенных пунктов Ясиноватского района в лесополосе был найден тайник с реактивным пехотным огнеметом типа "Шмель".

"Оружие передано специалистам для исследования и установления происхождения огнемета, - говорится в сообщении. - СБУ проверяет информацию, что изъятое оружие и боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами так называемой "ДНР". Продолжаются соответствующие процессуальные действия".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киевской области был найден  тайник с боеприпасами.

Теги материала: АТО, Донбасс, СБУ, тайник, оружие
Новости СМИ2
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