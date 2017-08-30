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Количество жертв оползня в Китае снова увеличилось
30.08.2017 14:43

Количество жертв оползня в Китае снова увеличилось

Оползень, сошедший в поселке Чжанцзянь в округе Найон в юго-западной части Китая в провинции Гуйчжоу в понедельник, 28 августа, унес жизни 23 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на информацию спасателей.

По состоянию на среду, 30 августа, сотрудникам спасательных служб удалось вытащить 31 человека из обломков, однако 23 из них были уже мертвы. В настоящее время еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Из восьми пострадавших лиц в медицинском учреждении находятся семь человек, их травмы не являются опасными для жизни.

Помимо этого, согласно информации спасателей, как минимум две тысячи человек занимаются поисковыми работами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате оползня в Китайской Народной Республике увеличилось до 17 человек, еще 18 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Теги материала: Китай, оползень, погибшие, пострадавшие
Новости СМИ2
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