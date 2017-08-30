Количество жертв оползня в Китае снова увеличилось

MIGnews.com.ua

Оползень, сошедший в поселке Чжанцзянь в округе Найон в юго-западной части Китая в провинции Гуйчжоу в понедельник, 28 августа, унес жизни 23 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на информацию спасателей.

По состоянию на среду, 30 августа, сотрудникам спасательных служб удалось вытащить 31 человека из обломков, однако 23 из них были уже мертвы. В настоящее время еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Из восьми пострадавших лиц в медицинском учреждении находятся семь человек, их травмы не являются опасными для жизни.

Помимо этого, согласно информации спасателей, как минимум две тысячи человек занимаются поисковыми работами.