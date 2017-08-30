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Из-за мощных ливней Стамбул оказался парализован
30.08.2017 14:08

Из-за мощных ливней Стамбул оказался парализован

Улицы Стамбула оказались затоплены в результате сильных ливней, которые не прекращаются в столице Турции уже в течение нескольких дней. Об этом сообщает Euronews.

Местным жителям приходиться пользоваться общественным транспортом, вместо собственных автомобилей. Некоторые станции метрополитена и регулярные паромы через Босфор временно прекратили работу, видимость сократилась до пяти метров.

Мэр Стамбула Кадир Топбас призвал жителей города не выходить на улицу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в самом большом городе Турции Стамбуле прошли сильнейшие ливни, из-за которых затопленным оказалось метро, а также парализована работа наземных видов транспорта вследствие покрытия водой дорог. Стоит отметить, что из-за проливных дождей также были задержаны некоторые рейсы самолетов, отправление которых происходило из аэропорта Ататюрка.

Теги материала: Турция, Стамбул, ливень, затопление
Новости СМИ2
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