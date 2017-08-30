На Гуаме произошло землетрясение магнитудой 5,2

MIGnews.com.ua

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,2 балла по шкале Рихтера, произошло на юго-восточном побережье острова Гуам, который является независимой частью Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Геологическую службу США.

"Землетрясение произошло в среду в 8:00 утра по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 километров и располагался в 83,4 километра юго-восточнее поселка Инараджан, в котором проживают около 2300 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время информации о пострадавших и повреждениях в результате землетрясения нет.