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На Гуаме произошло землетрясение магнитудой 5,2
30.08.2017 13:33

На Гуаме произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,2 балла по шкале Рихтера, произошло на юго-восточном побережье острова Гуам, который является независимой частью Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Геологическую службу США.

"Землетрясение произошло в среду в 8:00 утра по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 километров и располагался в 83,4 километра юго-восточнее поселка Инараджан, в котором проживают около 2300 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время информации о пострадавших и повреждениях в результате землетрясения нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение на острове Искья в Италии стало причиной гибели двоих человек. В результате землетрясения магнитудой 3,6 произошло обрушение ряда домов на острове.

Теги материала: США, остров, землетрясение, магнитуда
Новости СМИ2
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