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Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА
30.08.2017 13:22

Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА  Фоторепортаж

Автобус, предназначавшийся для доставки журналистов, которые должны были освещать визит президента Украины Петра Порошенко во Львовской области, попал в дорожно-транспортное происшествия около здания Львовской областной государственной администрации, сообщает ZIK.

Отмечается, что задним ходом транспортное средство врезалось в автомобиль KIA Optima, который перевозит главу Львовского областного совета Александра Ганущина.

В результате аварии машина получила незначительные повреждения. Водители решали вопрос о компенсации повреждений, причиненных KIA Optima.

Также журналистам сообщили, что запланированный выезд не будет отложен и состоится по плану.

Позже водители разъехались, а находившийся за рулем автобуса мужчина сообщил, что в сложившейся ситуации он "виноват и не виноват" одновременно, так как легковой автомобиль припарковался очень близко позади автобуса, из-за чего водитель его не заметил.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автомобили марок ВАЗ-2106 и Nissan стали участниками дорожно-транспортного происшествия около дома № 71а на проспекте Тракторостроителей в Харькове.

Теги материала: Львов, ОГА, автобус, ДТП, журналисты, фото
Новости СМИ2
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