Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА

MIGnews.com.ua

Автобус, предназначавшийся для доставки журналистов, которые должны были освещать визит президента Украины Петра Порошенко во Львовской области, попал в дорожно-транспортное происшествия около здания Львовской областной государственной администрации, сообщает ZIK .

Отмечается, что задним ходом транспортное средство врезалось в автомобиль KIA Optima, который перевозит главу Львовского областного совета Александра Ганущина.

В результате аварии машина получила незначительные повреждения. Водители решали вопрос о компенсации повреждений, причиненных KIA Optima.

Также журналистам сообщили, что запланированный выезд не будет отложен и состоится по плану.

Позже водители разъехались, а находившийся за рулем автобуса мужчина сообщил, что в сложившейся ситуации он "виноват и не виноват" одновременно, так как легковой автомобиль припарковался очень близко позади автобуса, из-за чего водитель его не заметил.