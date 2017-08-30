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В Харькове неизвестные сильно избили депутата облсовета Булаха
30.08.2017 12:51

В Харькове неизвестные сильно избили депутата облсовета Булаха

Неизвестные избили депутата Харьковского областного совета Дмитрия Булаха. Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Fаcebook.

По полученным данным, депутата избили под подъездом его дома.

"Только что под подъездом своего дома был сильно избит Дмитро Булах депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сам пострадавший рассказал изданию Depo.Харьков подробности инцидента.

"Напали сзади. Видимо, сломаны ребра, не могу говорить", - рассказал Булах.

При этом он подчеркнул, что нападение произошло сегодня около 12:20 вблизи станции метро "Харьковский тракторный завод".

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники Государственной пограничной службы Украины были избиты двумя пьяными молодыми людьми в Закарпатской области.

Теги материала: Харьков, избиение, депутат
Новости СМИ2
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