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В Харькове столкнулись два автомобиля: есть жертвы
30.08.2017 11:49

В Харькове столкнулись два автомобиля: есть жертвы

Автомобили марок ВАЗ-2106 и Nissan стали участниками дорожно-транспортного происшествия около дома № 71а на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел во вторник, 29 августа, в 17:36, когда водитель ВАЗ-2106 не смог справиться с управлением, в результате чего допустил столкновение с Nissan, двигающемся во встречсном направлении.

Водитель ВАЗа скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи при госпитализации в больницу. Еще пять человек доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами. Среди них пассажиры ВАЗа - женщина в возрасте 57 лет и мужчина в возрасте 44 лет, 43-летний водитель Nissan и пассажиры - 46-летний мужчина и 26-летняя девушка.

После оказания медицинской помощи пострадавших пассажиров ВАЗ доставили в отделение политравмы, а остальных отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела по ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд по определению меры пресечения сыну Нестора Шуфрича Нестора в возрасте 23 лет, который является виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в центре Киева, пройдет в среду, 30 августа.

Теги материала: Харьков, ДТП, погибший, полиция, автомобиль
Новости СМИ2
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