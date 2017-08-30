В Харькове столкнулись два автомобиля: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Автомобили марок ВАЗ-2106 и Nissan стали участниками дорожно-транспортного происшествия около дома № 71а на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел во вторник, 29 августа, в 17:36, когда водитель ВАЗ-2106 не смог справиться с управлением, в результате чего допустил столкновение с Nissan, двигающемся во встречсном направлении.

Водитель ВАЗа скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи при госпитализации в больницу. Еще пять человек доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами. Среди них пассажиры ВАЗа - женщина в возрасте 57 лет и мужчина в возрасте 44 лет, 43-летний водитель Nissan и пассажиры - 46-летний мужчина и 26-летняя девушка.

После оказания медицинской помощи пострадавших пассажиров ВАЗ доставили в отделение политравмы, а остальных отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела по ст.286 Уголовного кодекса Украины.