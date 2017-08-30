В Киеве задержали бывшего правоохранителя, причастного к наркоторговле

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Следователи прокуратуры города Киева и сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали очередного участника преступной группировки наркодилеров, которую возглавлял бывший полицейский. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры города Киев.

Мужчину в возрасте 29 лет, который оказался бывшим полицейским, задержали во вторник, 29 августа. Сообщается, что из рядов столичной полиции он уволился только в июне этого года.

В автомобиле преступника правоохранители провели неотложный обыск, изъяв практически полкилограмма каннабиса, 134 таблетки экстази и 380 грамм амфетамина. В настоящее время мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.