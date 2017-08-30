В Николаеве неизвестные заложили взрывчатку в автомобиль депутата

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В Николаеве у местного депутата нашли в автомобиле взрывчатку. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

"Взрывчатка, установленная в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого, может быть как попыткой запугать, так и реальным покушением на убийство. Уже пообщался с руководителями силовых структур и призвал их взять расследование под личный контроль. Уверен, что в кратчайшие сроки мы получим все ответы по этому инциденту", - отметил Савченко.

В то же время Жвавый обнародовал у себя Facebook фото и видео инцидента.