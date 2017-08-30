Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн

MIGnews.com.ua

Представители Детского фонда Организации Объединенных Наций заявили, что как минимум 180 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде в связи с войнами и вооруженными конфликтами. Об этом сообщает Центр новостей ООН .

Иногда враждующие стороны специально отрезают целые районы от водоснабжения. Например, в 2016 году в Сирии произошло 30 подобных инцидентов.

Также в северо-восточной части Нигерии из-за боевых действий повреждено 75% системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения.

Самые крупные города Йемена могут остаться без воды, в стране уже более 250 тысяч детей болеют холерой. В Южном Судане тоже зарегистрирована вспышка заболевания, где с июня холерой заразились 19 тысяч человек.

Кроме того, в ЮНИСЕФ добавили, что доступ к воде является правом, а не привилегией, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях. Представители Фонда указали, что из-за отсутствия доступа к чистой воде могут распространяться опасные заболевания.