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Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн
30.08.2017 11:15

Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн

Представители Детского фонда Организации Объединенных Наций заявили, что как минимум 180 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде в связи с войнами и вооруженными конфликтами. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Иногда враждующие стороны специально отрезают целые районы от водоснабжения. Например, в 2016 году в Сирии произошло 30 подобных инцидентов.

Также в северо-восточной части Нигерии из-за боевых действий повреждено 75% системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения.

Самые крупные города Йемена могут остаться без воды, в стране уже более 250 тысяч детей болеют холерой. В Южном Судане тоже зарегистрирована вспышка заболевания, где с июня холерой заразились 19 тысяч человек.

Кроме того, в ЮНИСЕФ добавили, что доступ к воде является правом, а не привилегией, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях. Представители Фонда указали, что из-за отсутствия доступа к чистой воде могут распространяться опасные заболевания.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Йемене количество подозрений на заболевание холеры уже превысило 500 тысяч, около двух тысяч человек погибли с начала вспышки болезни в конце апреля этого года.

Теги материала: ЮНИСЕФ, питьевая вода, Йемен, Сирия, Нигерия, Южный Судан, заболевания, холера
Новости СМИ2
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