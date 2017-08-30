Разведка: Российское командование увольняет дезертиров на Донбассе задним числом

На Донбассе российских военнослужащих, которые дезертировали, начали увольнять задним числом. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
По данным разведки, военные РФ постоянно самовольно оставляют подразделения и подают рапорты на увольнение.
"С целью избежания ответственности за проваленную работу с личным составом и сокрытия реального количества дезертиров, командованием частей используется практика увольнения военнослужащих, которые самовольно оставили подразделения, предварительной датой", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ГУР Министерства обороны Украины сообщили, что заместитель так называемого министра обороны "Донецкой народной республики" сбил российского военнослужащего, в результате чего тот скончался.