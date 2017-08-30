Разведка: Российское командование увольняет дезертиров на Донбассе задним числом

MIGnews.com.ua

На Донбассе российских военнослужащих, которые дезертировали, начали увольнять задним числом. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным разведки, военные РФ постоянно самовольно оставляют подразделения и подают рапорты на увольнение.

"С целью избежания ответственности за проваленную работу с личным составом и сокрытия реального количества дезертиров, командованием частей используется практика увольнения военнослужащих, которые самовольно оставили подразделения, предварительной датой", - говорится в сообщении.