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Количество жертв урагана "Харви" в США увеличилось в два раза
30.08.2017 09:40

Количество жертв урагана "Харви" в США увеличилось в два раза

Число погибших в результате обрушившегося на Техас урагана "Харви" возросло до 30 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полученную от представителей местного правительства информацию.

Отмечается, что данные других средств массовой информации Соединенных Штатов Америки по этому поводу отличаются, однако практически все из них сообщают о как минимум десяти жертвах. Пока официальные власти затрудняются назвать точное количество погибших из-за стихии человек.

Также стало известно, что из-за "Харви" в Хьюстоне погиб сотрудник полиции.

Руководитель полиции города заявил, что тело правоохранителя нашли утром во вторник, 29 августа. Мужчина погиб, пытаясь добраться на свой пост на транспортном средстве через паводковые воды.

Кроме того, в Посольстве Украины в США добавили, что, по состоянию на 29 августа, среди погибших или пострадавших от урагана в штате Техас нет ни одного гражданина Украины.

"Посольство вместе с Почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, чиновники округа Бразория в Соединенных Штатах Америки объявили эвакуацию всех жителей в районе города Хьюстон в штате Техас.

Теги материала: США, Техас, Украина, ураган, жертвы
Новости СМИ2
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