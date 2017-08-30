В Люксембурге прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Жильцы одного из домов в городе Люксембург пострадали в результате мощного взрыва. Об этом сообщает Le Soir .

Нескольким жильцам была оказана помощь на месте, еще трех человек доставили в медицинское учреждение с серьезными ранениями.

Помимо этого, сообщается, что под завалами до сих пор остаются люди. В настоящее время точное количество пропавших без вести выясняется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посетители Юстонского вокзала в Лондоне были эвакуированы после того, как взорвалась электронная сигарета. Полиция предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов.