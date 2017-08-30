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В Люксембурге прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие
30.08.2017 09:04

В Люксембурге прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие  Фоторепортаж

Жильцы одного из домов в городе Люксембург пострадали в результате мощного взрыва. Об этом сообщает Le Soir.

Нескольким жильцам была оказана помощь на месте, еще трех человек доставили в медицинское учреждение с серьезными ранениями.

Помимо этого, сообщается, что под завалами до сих пор остаются люди. В настоящее время точное количество пропавших без вести выясняется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посетители Юстонского вокзала в Лондоне были эвакуированы после того, как взорвалась электронная сигарета. Полиция предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов.

Также напомним, что один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва, который прогремел в Кабуле вблизи посольства Соединенных Штатов Америки.

Теги материала: Люксембург, взрыв, жилой дом, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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