Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Вокзал в Лондоне эвакуировали из-за взрыва электронной сигареты
30.08.2017 08:32

Вокзал в Лондоне эвакуировали из-за взрыва электронной сигареты

Посетители Юстонского вокзала в Лондоне были эвакуированы после того, как взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщается на сайте полиции Великобритании.

Сотрудники правоохранительных органов назвали электронную сигарету причиной взрыва по предварительной версии. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а вокзал открыли спустя небольшой промежуток времени.

Помимо этого, полиция предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области.

Напомним, что житель Белой Церкви пострадал в результате взрыва, прогремевшего в девятиэтажном доме. По полученным данным, взрыв произошел на втором этаже около 10:00. Согласно предварительной информации, произошел взрыв газа.

Теги материала: Лондон, вокзал, взрыв, эвакуация, полиция, электронная сигарета
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Люксембурге прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие
Важное
В Люксембурге прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие  Фоторепортаж
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе
Важное
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе
Жителей Хьюстона призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы
Важное
Жителей Хьюстона призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы
Полиция раскрыла личность погибшего в Карпатах мужчины
Важное
Полиция раскрыла личность погибшего в Карпатах мужчины
Почти 20 человек погибли в результате оползня в Китае
Важное
Почти 20 человек погибли в результате оползня в Китае
Неизвестные облили краской памятник Петру I в Полтаве
Важное
Неизвестные облили краской памятник Петру I в Полтаве  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика