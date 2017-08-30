Вокзал в Лондоне эвакуировали из-за взрыва электронной сигареты

Посетители Юстонского вокзала в Лондоне были эвакуированы после того, как взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщается на сайте полиции Великобритании.
Сотрудники правоохранительных органов назвали электронную сигарету причиной взрыва по предварительной версии. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а вокзал открыли спустя небольшой промежуток времени.
Помимо этого, полиция предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области.
Напомним, что житель Белой Церкви пострадал в результате взрыва, прогремевшего в девятиэтажном доме. По полученным данным, взрыв произошел на втором этаже около 10:00. Согласно предварительной информации, произошел взрыв газа.