Вокзал в Лондоне эвакуировали из-за взрыва электронной сигареты

MIGnews.com.ua

Посетители Юстонского вокзала в Лондоне были эвакуированы после того, как взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщается на сайте полиции Великобритании.

Сотрудники правоохранительных органов назвали электронную сигарету причиной взрыва по предварительной версии. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а вокзал открыли спустя небольшой промежуток времени.

Помимо этого, полиция предупредила пассажиров о возможных задержках в движении поездов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области.