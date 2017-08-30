Штаб АТО: В районе Авдеевской промзоны сохраняется напряженная обстановка

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований 21 раз открывали провокационный огонь в течение прошедших суток, 29 августа, в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Боевики продолжали осуществлять единичные и провокационные обстрелы позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины, применяя в основном стрелковое оружие.

На донецком направлении напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны, где российско-оккупационные войска вечером и ночью три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также они обстреляли опорные пункты около Зайцево из стрелкового оружия.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по Водяному, Лебединскому и Талаковке из крупнокалиберных пулеметов, однако обстрелы не длились долго.

На луганском направлении сохранялась тишина в конце суток.

Сообщается, что никто из украинских военнослужащих не погиб в результате обстрелов.