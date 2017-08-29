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Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе
29.08.2017 21:31

Миссия ОБСЕ зафиксировала более 30 взрывов за сутки на Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что в течение суток в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано как минимум 30 взрывов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчет за период с 19.30 27 августа по 19.30 28 августа.

Так, в Донецкой области наблюдатели миссии задокументировали множество нарушений режима прекращения огня - приблизительно 30 взрывов - по сравнению с числом взрывов за предыдущие сутки, когда сообщалось о 15 взрывах.

В то же время в Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала три взрыва. В предыдущие сутки фактов нарушения тишины не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стороны конфликта на Донбассе более 600 раз нарушили "школьное перемирие".

Теги материала: Донбасс, АТО, ОБСЕ, СММ, взрыв, отчет
Новости СМИ2
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