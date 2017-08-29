Названа дата суда по делу сына Шуфрича, сбившего человека в Киеве

MIGnews.com.ua

Суд по определению меры пресечения сыну Нестора Шуфрича Нестора в возрасте 23 лет, который является виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в центре Киева, пройдет в среду, 30 августа. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

За нанесение телесных повреждений пешеходу предусматривается ответственность в соответствии с ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича, который является виновником ДТП в центре Киева, объявили подозрение .