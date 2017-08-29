В Одесской области зафиксирован масштабный оползень

Часть прибрежного склона, длина которой составляла приблизительно сотню метров, сползла вниз в селе Фонтанка Одесской области. Об этом сообщает издание Топор.
Имущество жителей населенного пункта не повреждено, также никто не пострадал.
Кроме того, сообщается, что в настоящее время на месте инцидента работает Лиманская районная комиссия по техногенной безопасности. Представители комиссии и глава села обсуждают последствия оползня. Также глава села утверждает, что ничего страшного не произошло.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате оползня в Китайской Народной Республике увеличилось до 17 человек, еще 18 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Оползень сошел в поселке Чжанцзянь в округе Найон в юго-западной части Китая.