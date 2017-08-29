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В Одесской области зафиксирован масштабный оползень
29.08.2017 20:30

В Одесской области зафиксирован масштабный оползень

Часть прибрежного склона, длина которой составляла приблизительно сотню метров, сползла вниз в селе Фонтанка Одесской области. Об этом сообщает издание Топор.

Имущество жителей населенного пункта не повреждено, также никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время на месте инцидента работает Лиманская районная комиссия по техногенной безопасности. Представители комиссии и глава села обсуждают последствия оползня. Также глава села утверждает, что ничего страшного не произошло.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате оползня в Китайской Народной Республике увеличилось до 17 человек, еще 18 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Оползень сошел в поселке Чжанцзянь в округе Найон в юго-западной части Китая.

Теги материала: Одесская область, оползень, склон, село
Новости СМИ2
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