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Жителей Хьюстона призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы
29.08.2017 20:13

Жителей Хьюстона призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы

Чиновники округа Бразория в Соединенных Штатах Америки объявили эвакуацию всех жителей в районе города Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщает DW.

Такие меры были приняты во вторник, 29 августа, в связи с прорывом дамбы к югу от города. Стало известно, что вода из реки Бразос начала переливаться через дамбу в Колумбийские озера.

"Уходите немедленно!" - заявили чиновники округа Бразория на фоне угрозы наводнения.

Кроме того, местных жителей призвали срочно покинуть город либо найти убежище, находящееся на высоте.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ураган "Харви" стал причиной гибели 14 человек в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время из-за урагана в приютах находятся 6,2 тысячи человек.

Теги материала: США, ураган, дамба, прорыв, эвакуация, наводнение
Новости СМИ2
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