Жителей Хьюстона призвали срочно эвакуироваться из-за прорыва дамбы

MIGnews.com.ua

Чиновники округа Бразория в Соединенных Штатах Америки объявили эвакуацию всех жителей в районе города Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщает DW .

Такие меры были приняты во вторник, 29 августа, в связи с прорывом дамбы к югу от города. Стало известно, что вода из реки Бразос начала переливаться через дамбу в Колумбийские озера.

"Уходите немедленно!" - заявили чиновники округа Бразория на фоне угрозы наводнения.

Кроме того, местных жителей призвали срочно покинуть город либо найти убежище, находящееся на высоте.