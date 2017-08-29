Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ возле населенных пунктов

Боевики десять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в течение дня. Как и в несколько предыдущих дней, они уменьшили количество случаев открытия огня и не применяли минометы и другое тяжелое вооружение в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Тишина сохранялась вдоль линии разграничения, однако около населенных пунктов фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны российско-оккупационных войск.
На донецком направлении представители незаконных вооруженных формирований несколько раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевской промзоны из пулеметов и гранатомета. Опорные пункты около Зайцево и шахты Бутовка попали под обстрел из стрелкового оружия.
На мариупольском направлении боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов недалеко от Лебединского и Широкино.
На луганском направлении российско-оккупационные войска два раза использовали гранатометы и стрелковое оружие при обстреле опорных пунктов военных Вооруженных сил Украины в районе Крымского. Командование сил АТО сообщило украинской стороне СЦКК об указанных фактах нарушения режима тишины.
За день никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за понедельник, 28 августа, незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО, 19 раз атаковав силы украинских военных.