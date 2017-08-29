Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ возле населенных пунктов

MIGnews.com.ua

Боевики десять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в течение дня. Как и в несколько предыдущих дней, они уменьшили количество случаев открытия огня и не применяли минометы и другое тяжелое вооружение в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Тишина сохранялась вдоль линии разграничения, однако около населенных пунктов фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны российско-оккупационных войск.

На донецком направлении представители незаконных вооруженных формирований несколько раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевской промзоны из пулеметов и гранатомета. Опорные пункты около Зайцево и шахты Бутовка попали под обстрел из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов недалеко от Лебединского и Широкино.

На луганском направлении российско-оккупационные войска два раза использовали гранатометы и стрелковое оружие при обстреле опорных пунктов военных Вооруженных сил Украины в районе Крымского. Командование сил АТО сообщило украинской стороне СЦКК об указанных фактах нарушения режима тишины.

За день никто из украинских военнослужащих не пострадал.