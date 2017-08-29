СБУ задержала декана одного из вузов Ровно на взятке

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Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная полиция задержали декана одного из высших учебных заведений Ровно во время получения взятки. Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что чиновник, также являющийся главой отборочной комиссии, потребовал 1,4 тысячи долларов от родителей двух абитуриентов за устройство детей на дневную форму обучения. Декан был задержан в центре Ровно при получении всей суммы взятки.

Главе комиссии сообщили о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности, следственные действия продолжаются.