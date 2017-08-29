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СБУ задержала декана одного из вузов Ровно на взятке
29.08.2017 19:37

СБУ задержала декана одного из вузов Ровно на взятке  Фоторепортаж

Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная полиция задержали декана одного из высших учебных заведений Ровно во время получения взятки. Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что чиновник, также являющийся главой отборочной комиссии, потребовал 1,4 тысячи долларов от родителей двух абитуриентов за устройство детей на дневную форму обучения. Декан был задержан в центре Ровно при получении всей суммы взятки.

Главе комиссии сообщили о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности, следственные действия продолжаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник был арестован Печерским районным судом города Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

Теги материала: СБУ, Ровно, вуз, декан, взятка, задержание, фото
Новости СМИ2
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