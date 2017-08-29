Полиция раскрыла личность погибшего в Карпатах мужчины

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции нашли загранпаспорт на имя Василия Кожушко в одежде мужчины, который погиб в результате падения воздушного судна неподалеку от села Яблуница Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"На месте падения воздушного судна в одежде мужчины, погибшего, обнаружено загранпаспорт на имя жителя Львова Василия Кожушко, 1964 года рождения. Предполагаем, что документ принадлежит погибшему в катастрофе", - говорится в сообщении.