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Полиция раскрыла личность погибшего в Карпатах мужчины
29.08.2017 19:26

Полиция раскрыла личность погибшего в Карпатах мужчины

Сотрудники полиции нашли загранпаспорт на имя Василия Кожушко в одежде мужчины, который погиб в результате падения воздушного судна неподалеку от села Яблуница Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"На месте падения воздушного судна в одежде мужчины, погибшего, обнаружено загранпаспорт на имя жителя Львова Василия Кожушко, 1964 года рождения. Предполагаем, что документ принадлежит погибшему в катастрофе", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спасатели нашли обломки воздушного судна и тело мужчины неподалеку от села Яблуница Ивано-Франковской области. Сотрудники ведомства нашли их во вторник, 29 августа, сейчас марка воздушного судна и личность обнаруженного мужчины устанавливаются.

Теги материала: Ивано-Франковск, судно, падение, смерть, полиция
Новости СМИ2
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