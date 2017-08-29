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В Закарпатской области двое пьяных парней избили пограничников
29.08.2017 18:39

В Закарпатской области двое пьяных парней избили пограничников

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины были избиты двумя пьяными молодыми людьми в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По полученным данным, чрезвычайное происшествие произошло в населенном пункте Богдан Раховского района. Избитыми оказались военнослужащие пограничного наряда отдела "Богдан" Мукачевского отряда.

"Один из парней нанес охраннику границы удар палкой по шее. Для прекращения схватки пограничникам пришлось осуществить пять предупредительных выстрелов в воздух из устройства для отстрела резиновыми пулями. После инцидента молодых людей с явными признаками алкогольного опьянения задержали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанных доставили в пограничное подразделение. Информацию о происшествии направили в Национальную полицию, военную прокуратуру и управление СБУ на Закарпатье. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пьяный мужчина, вооруженный ножом, напал на охранника одной из киевских больниц.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, избиение, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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