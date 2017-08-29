В Ровенской области священники разных конфессий устроили драку Инцидент произошел в селе Повча, в ре

Священнослужители в Ровенской области устроили потасовку на почве профессиональной деятельности. Об этом сообщает Erve.ua.
Инцидент произошел в селе Повча, в результате чего пострадал настоятель Свято-Николаевской церкви Украинской православной церкви Киевского патриархата села Николаевка Александр Тимощук. На мужчину напал иерей Виталий Буга, настоятель Свято-Троицкой церкви Украинской православной церкви Московского патриархата села Повча, выбив пострадавшему зуб.
Сообщается, что Тимощук прибыл в Повчу, чтобы забрать свою супругу из школы, в которой она работает.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которые допросили свидетелей и сняли побои.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Чернигове в результате избиения в следственном изоляторе скончался заключенный. Драка произошла между двумя заключенными во время прогулки.