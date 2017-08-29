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В Ивано-Франковской области нашли воздушное судно и тело мужчины
29.08.2017 17:34

В Ивано-Франковской области нашли воздушное судно и тело мужчины

Спасатели нашли обломки воздушного судна и тело мужчины неподалеку от села Яблуница Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ведомства нашли их во вторник, 29 августа, сейчас марка воздушного судна и личность обнаруженного мужчины устанавливаются, однако, согласно предварительной информации, это может быть тело жителя Львова в возрасте 53 лет, которого разыскивали с понедельника, 28 августа.

В понедельник поисковыми работами занимались спасатели Яремчанского, Ворохтянского поисково-спасательных отделений, Аварийно-спасательного отряда специального назначения и пять лесников. Также были привлечены горные спасатели поселка Ясиня Закарпатской области, с наступлением темного времени суток поиски приостановили.

Утром во вторник поиски продолжили с привлечением работников Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летательных аппаратов "Мимино".

Также сообщается, что об исчезновении мужчины 28 августа сообщила его жена, добавив, что последний раз общалась с ним вечером 24 августа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в горах Альпы в Австрии, в земле Зальцбург, утром в воскресенье, 27 августа трагически погибли пять альпинистов.

Теги материала: Ивано-Франковск, ГСЧС, судно, спасатели
Новости СМИ2
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