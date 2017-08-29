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Почти 20 человек погибли в результате оползня в Китае
29.08.2017 17:09

Почти 20 человек погибли в результате оползня в Китае

Количество погибших в результате оползня в Китайской Народной Республике увеличилось до 17 человек, еще 18 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на информацию местного правительства.

Оползень сошел в поселке Чжанцзянь в округе Найон в юго-западной части Китая в провинции Гуйчжоу утром в понедельник, 18 августа.

Всего спасателям удалось найти 25 человек, из них 17 погибших, остальные восемь - пострадавшие. Раненных доставили в медицинское учреждение, они находятся в стабильном состоянии.

Инцидент произошел приблизительно в 10:40 по местному времени, когда как минимум 600 тысяч кубометров камня и грязи обрушились на 200 метров, достигнув деревни.

Сейчас на месте работают более двух тысяч человек, включая полицию, пожарных и медицинский персонал. Также задействованы, по меньшей мере, 90 аварийных автомобилей, 20 детекторов жизни, 17 экскаваторов и восемь дронов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, оползень накрыл 34 дома на окраине города Бичжи в Китайской Народной Республике, в результате чего погиб как минимум один человек.

Теги материала: Китай, оползень, погибшие, пострадавшие, спасатели, полиция, пропавшие без вести
Новости СМИ2
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