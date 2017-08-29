Сарган: Сыну Шуфрича объявили подозрение по делу о ДТП

MIGnews.com.ua

Сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича, который является виновником ДТП в центре Киева, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Только что, по согласованию с прокуратурой Киева, следователем СУ ГУ НП Украины в Киеве объявлено подозрение 23-летнему Нестору Шуфричу, который совершил ДТП на улице Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - написала Сарган.

При этом пресс-секретарь Юрия Луценко подчеркнула, что после объявления о подозрении водителю и его адвокату вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое направят в Шевченковский районный суд Киева для принятия решения.

Также в суд направили ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого находился Шуфрич младший.