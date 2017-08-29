Неизвестные облили краской памятник Петру I в Полтаве

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Памятник Петру I и крест на братской могиле российских воинов, которые находятся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" в Полтаве, были облиты краской неизвестными в ночь на вторник, 29 августа. Об этом сообщает Главное управления Национальной полиции в Полтавской области.

Сотрудник заповедника заметил повреждения памятников во время обхода территории утром, после чего сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время работники отделения полиции № 1 города Полтава устанавливают все обстоятельства правонарушения.