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В Днепропетровской области четверо детей пострадали из-за взрыва снаряда
29.08.2017 15:59

В Днепропетровской области четверо детей пострадали из-за взрыва снаряда  Фоторепортаж

Взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно предварительной информации, когда произошел взрыв, четверо детей в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе, все они получили осколочные ранения.

В настоящее время двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. У одного ребенка осколочные ранения живота, у другого - ампутация конечности. Другим детям также оказывают медицинскую помощь.                                                                                   

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса. На месте работают следователи, взрывотехники и полицейские ювенальной превенции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, житель Белой Церкви пострадал в результате взрыва, прогремевшего в девятиэтажном доме.

Теги материала: взрыв, снаряд, дети, полиция, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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