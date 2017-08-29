В Днепропетровской области четверо детей пострадали из-за взрыва снаряда

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Взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, произошел в городе Подгородное Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно предварительной информации, когда произошел взрыв, четверо детей в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе, все они получили осколочные ранения.

В настоящее время двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. У одного ребенка осколочные ранения живота, у другого - ампутация конечности. Другим детям также оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса. На месте работают следователи, взрывотехники и полицейские ювенальной превенции.