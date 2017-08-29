В одной из киевских больниц вооруженный ножом мужчина напал на охранника

MIGnews.com.ua

Вооруженный ножом мужчина напал на охранника одной из киевских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Соломенском районе на улице Антонова.

"Сегодня утром 31-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на охранника медицинского учреждения, однако тот успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыла полиция охраны", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчину задержали и доставили в территориальное отделение полиции. У задержанного отобрали нож и автомагнитолу.

"Во время общения со следователями злоумышленник не смог объяснить мотивы своего поступка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Соломенского управления полиции по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы", - рассказали в полиции.