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В прокуратуре рассказали об обысках у николаевских депутатов
Фото: Николаевские известия
29.08.2017 14:59

В прокуратуре рассказали об обысках у николаевских депутатов

Сотрудники правоохранительных органов Николаева пришли с обысками к ряду депутатов городского совета и местным предпринимателям, пишет Корреспондент.

По полученным данным, обыски проводили во вторник утром, 29 августа. В частности, проверяли депутатов Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Игоря Дятлова, Игоря Копейку, Андрея Яковлева, Светлану Ласурию, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайку. Также проходил обыск у Михаила Титова.

В Николаевской областной прокуратуре заявили, что все обыски были санкционированы судом и проходили в пределах уголовных производств по факту возможного присвоения бюджетных средств, вымогательства и рейдерства.

"Сообщаем: указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", - заявили в пресс-служба прокуратуры.

Также было отмечено, что к обыскам привлекли работников региональной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции, спецподразделения "Альфа", КОРД и правоохранителей из других областей.

"С учетом результатов проведения следственных действий будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками в ПАО "Укргаздобыча".

Теги материала: Николаев, обыск, прокуратура, присвоение, госсредства
Новости СМИ2
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