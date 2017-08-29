В прокуратуре рассказали об обысках у николаевских депутатов

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов Николаева пришли с обысками к ряду депутатов городского совета и местным предпринимателям, пишет Корреспондент .

По полученным данным, обыски проводили во вторник утром, 29 августа. В частности, проверяли депутатов Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Игоря Дятлова, Игоря Копейку, Андрея Яковлева, Светлану Ласурию, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайку. Также проходил обыск у Михаила Титова.

В Николаевской областной прокуратуре заявили, что все обыски были санкционированы судом и проходили в пределах уголовных производств по факту возможного присвоения бюджетных средств, вымогательства и рейдерства.

"Сообщаем: указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", - заявили в пресс-служба прокуратуры.

Также было отмечено, что к обыскам привлекли работников региональной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции, спецподразделения "Альфа", КОРД и правоохранителей из других областей.

"С учетом результатов проведения следственных действий будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.