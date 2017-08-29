Ураган "Харви": в США возросло число жертв

MIGnews.com.ua

Ураган "Харви" стал причиной гибели 14 человек в Соединенных Штатах Америки, сообщает Fox News .

По данным американских властей, в настоящее время из-за урагана в приютах находятся 6,2 тысячи человек.

"По меньшей мере 14 человек погибли из-за урагана "Харви". Существуют опасения, что число погибших, вероятно, еще возрастет после того, как уровень воды отступит и будет проведен дальнейший поиск", - говорится в сообщении.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, город является еще одним объектом, выступающим в качестве "главного убежища".

В то же время губернатор Техаса Грег Эбботт мобилизовал национальную гвардию штата для борьбы с последствиями урагана. В частности, он призвал 12 тысяч представителей гвардии помочь в поисково-спасательных миссиях и других усилиях по оказанию помощи в стихийном бедствии. Стоит отметить, что в ближайшее время в регионе ожидается усиление дождей, что приведет к дальнейшему наводнению.