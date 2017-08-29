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В Египте туристический автобус попал в ДТП: погибли не менее 14 человек
29.08.2017 14:17

В Египте туристический автобус попал в ДТП: погибли не менее 14 человек  Фоторепортаж

Не менее 14 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Египте, пишет Корреспондент.

По полученным данным, авария при участии пассажирского автобуса произошла на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. Автобус, в котором на момент ДТП находилось 62 пассажира, столкнулся с пикапом, съехал с автострады и упал на проходившую внизу дорогу.

Стоит отметить, что транспортное средство принадлежало туристическому агентству.

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

"Предварительная информация консула: украинцев нет среди погибших и пострадавших во время ДТП 29 августа 2017 года в Бени-Суэйф, Египет", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автомобиль Suzuki столкнулся с пассажирским автобусом в Винницкой области.

Теги материала: Египет, ДТП, автобус, туристы
Новости СМИ2
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