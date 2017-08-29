Красногоровка осталась без воды

В Красногоровку прекратили подачу воды. Об этом сообщили в Красногоровской военно-гражданской администрации.
По полученным данным, водоснабжение было прекращено из-за накопившихся долгов.
"Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера (28 августа, - ред.) снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный момент воды в городе почти нет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что с 2014 года в Красногоровке отсутствует газ, поскольку в Марьинке был серьезно поврежден газопровод.
Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что Кабинет министров Украины занимается рассмотрением нескольких проектов по водоснабжению Донбасса. В частности, было предложено несколько проектных решений по использованию мембранных технологий очистки воды из разных источников, в том числе и шахтных вод.