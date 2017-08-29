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В Киевской области в многоэтажке произошел взрыв: пострадал мужчина
29.08.2017 11:53

В Киевской области в многоэтажке произошел взрыв: пострадал мужчина  Фоторепортаж

Житель Белой Церкви пострадал в результате взрыва, прогремевшего в девятиэтажном доме. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

По полученным данным, взрыв произошел на втором этаже около 10:00. По предварительным данным - произошел взрыв газа.

"В белоцерковской многоэтажке произошел взрыв, травмирован мужчина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате взрыва на кухне и балконе были выбиты окна. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек.

Теги материала: Белая Церковь, многоэтажка, взрыв, пострадавший
Новости СМИ2
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