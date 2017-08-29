На Донбассе военнослужащий РФ врезался в автобусную остановку на похищенном авто: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Во вторник, 29 августа, на оккупированном Донбассе пьяный военнослужащий Российской Федерации въехал в автобусную остановку на похищенном у местного жителя автомобиле, в результате чего ранены люди, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Известно, что в результате происшествия травмированы двое местных жителей.

"Военнослужащий 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль “Опель Вектра”, который принадлежал гражданскому лицу, и въехал на нем в автобусную остановку, травмированы двое местных жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автомобиль Suzuki столкнулся с пассажирским автобусом в Винницкой области.

По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге Житомир - Могилев - Подольский в понедельник вечером, 28 августа, около 17:00.