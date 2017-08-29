В Ровно из-за сильного пожара в жилом доме эвакуировали 35 людей

MIGnews.com.ua

В Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

По полученным данным, вспыхнули двери квартиры на восьмом этаже.

"Задымление было таким, что владельцы квартир с 6 до 9 этажа оказались в дымовой ловушке. Люди ждали спасателей на балконах", - отметил Мельник.

Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.