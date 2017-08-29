Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Ровно из-за сильного пожара в жилом доме эвакуировали 35 людей
29.08.2017 11:39

В Ровно из-за сильного пожара в жилом доме эвакуировали 35 людей

В Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

По полученным данным, вспыхнули двери квартиры на восьмом этаже.

"Задымление было таким, что владельцы квартир с 6 до 9 этажа оказались в дымовой ловушке. Люди ждали спасателей на балконах", - отметил Мельник.

Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спасатели ликвидировали пожар, который начался на полигоне твердых бытовых отходов по проспекту Единства в городе Мариуполь Донецкой области.

Теги материала: Ровно, пожар, жилой дом, эвакуация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Мариуполе произошел пожар на свалке
Важное
В Мариуполе произошел пожар на свалке
Под Винницей на ходу загорелась электричка
Важное
Под Винницей на ходу загорелась электричка  Фоторепортаж
В Киеве загорелось заброшенное здание в Соломенском районе
Важное
В Киеве загорелось заброшенное здание в Соломенском районе  Видеорепортаж
Спасатели потушили масштабный пожар в Харьковском суде
Важное
Спасатели потушили масштабный пожар в Харьковском суде  Видеорепортаж
В ГСЧС назвали возможную причину лесных пожаров в Днепропетровской области
Важное
В ГСЧС назвали возможную причину лесных пожаров в Днепропетровской области
В Ростовской области из-за масштабного пожара ввели режим ЧС
Важное
В Ростовской области из-за масштабного пожара ввели режим ЧС  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика